صور..محافظ كفر الشيخ يكرم الأولى على الجمهورية بمسابقة تحدى القراءة العربى







كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وهناء شهاب وكيل التعليم، مريم محمد يوسف عبد السلام، الطالبة بالصف الأول الثانوى بمجمع رخا الرسمية للغات التابعة لإدارة ببيلا التعليمية، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة "تحدى القراءة العربى".

ووقع عليها اختيارها للسفر لدولة الإمارات العربية لتمثيل مصر فى تصفيات الوطنى العربى والعالم فى تلك المسابقة العالمية، ولُقبت مريم بـ"بطلة التحدى" وحصلت على درع بطل التحدى وجائزة مالية بلغت 15 ألف درهم وشهادة تقدير، وكرمها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ، والتعليم الفنى ، ووفد من دولة الإمارات على رأسه أمين عام مشروع التحدى نجلاء سيف الشامسي.

جاء ذلك بحضور وفاء عبدالله المدير العام التنفيذى ، وصابر الشهاوى موجه عام المكتبات ، ووفاء رياض مدير إدارة التجريبيات ، وأمانى فراج مشرفة الطالبة، ووالد ووالدة الطالبة .

وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه قرر منح الطالبة ألفين جنيه مكافأة ومنح مكافأة مدير عام المكتبات، مؤكداً فى حالة حصول الطالبة على المركز الأول عالمياً ستتكلف المحافظة بسداد مصاريفها الدراسية حتى تخرجها، لأنها نموذج يجب الاهتمام به.

وأكدت هناء شهاب، أن تعليم كفر الشيخ زاخرة بالمواهب فى كافة المجالات العلنية والأدبية والمواهب، مؤكداً أن تحقيق الطالبة للمركز الأول بداية لإنجازات عدة سيحققها تعليم كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة، مشيدة بالطالبة المميزة، متمنية من الله أن تحقق الطالبة المركز الأول على مستوى العالم.

وأضافت مريم محمد يوسف عبد السلام، الطالبة بالصف الأول الثانوى، إنه سعيده بحصولها على المركز الأول وتمثيلها مصر فى المسابقة العالمية التى ستقام فى الإمارات ، متمنية أن تحصل على المركز الأول على مسوى العالم العربى.

يذكر أن مشروع "تحدى القراءة العربى"، هو أكبر مشروع أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، لتشجيع القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى، ووزارة التربية والتعليم شاركت فى المشروع للعام الثالث على التوالى، وسجل هذا العام 5 ملايين طالب وطالبة فيما شارك العام الماضى مليون و500 الف طالب وطالبة والعام 2015 سجل 850 ألف طالب وطالبة فى مشروع تحدى القراءة العربى، فيما شارك فى التصفية النهائية هذا العام 535 طالب وطالبة.



محافظ كفر الشيخ يكرم مريم



اسرة الطالبة مع محافظ كفر الشيخ



جانب من التكريم



وكيل تعليم كفر الشيخ والطالبة الفائزة



وكيلة التعليم والطالبة