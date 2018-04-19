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صور.. توزيع 15 طن دواجن على الأسر الأكثر إحتياجا بالبحيرة

الخميس، 19 أبريل 2018 01:59 م
صور.. توزيع 15 طن دواجن على الأسر الأكثر إحتياجا بالبحيرة توزيع 15 طن دواجن بالبحيرة


البحيرة - ناصر جودة
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والخيرية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودورهم فى تقديم الخدمات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم كافه أنواع الدعم لهم.

جاء ذلك خلال مبادرة "بالهنا والشفا" التى قامت بها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتوزيع كمية 15 طن من الدواجن على 6 آلاف أسرة مستحقه بنطاق المحافظة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى.

ووجهت محافظ البحيرة بتوزيع المنحة على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا بمدن ومراكز المحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

و قام المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد نائبا عن المحافظ بالمشاركة فى توزيع تلك الكميات على عدد من الأسر الأكثر احتياجا.

من جانبه أكد أحمد السماك مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالبحيرة أن توزيع المنح الغذائية مستمر حتى أول شهر مايو وفقا للخطة التى تم وضعها بمعرفة المحافظة.

 

 

 

1 توزيع الدواجن على الاسر الفقيرة بالبحيرة
توزيع الدواجن على الاسر الفقيرة بالبحيرة

 

2 توزيع 15 طن دواجن على الاسر الاكثر احتياجا
توزيع 15 طن دواجن على الاسر الاكثر احتياجا

 

3 جانب من مبادرة تحيا مصر
جانب من مبادرة تحيا مصر

 


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