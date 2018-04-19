صور.. أهالى حى الضواحى ببورسعيد يشتكون تدهور الحدائق العامة







بورسعيد- محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" شكوى أهالى حى الضواحى نتيجة تدهور الحديقة الدولية التى ساءت حالتها حيث تحولت المسطحات الخضراء إلى أرض بور تكسوها الرمال والنباتات العشوائية التى تأوى الثعابين والكلاب الضالة، مما أدى إلى عزوف سكان المناطق العمرانية الجديدة اللذين طالبوا بتطويرها ولكن دون جدوى.

وقال رشاد عبدالمنعم موظف لـ "اليوم السابع" نتمنى تطوير الحديقة حتى تكون متنفسا لأولادنا أسوة بحدائق بلا أسوار التى تم تطويرها مؤخرا مثل حديقة ميدان "بنزرت" بحى الزهور و"سعد زغول" بحى العرب وحديقة "الأمل" بحى المناخ و"السلام" وحديقة ميدان "الشهداء" بحى الشرق وخاصة ونحن مقبلون على الأجازة الصيفية.

وأضافت مرفت حسين ربة منزل نطل على الحديقة المواجهة لوحداتنا السكنية التى تبلغ مساحتها 5 أفدنه وللأسف أصبحت "خرابة" ورئيس الحى لايتحرك رغم أننا طالبنا بتطويرها ومفيش فايدة.

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع" إن أسوار الحديقة المهملة يتم سرقتها أمامنا من البلطجية وعربات الصرف الصحى تلقى بمياه المجارى بداخلها، فضلاعن أنها أصبحت مأوى للكلاب الضالة والخارجين عن القانون ولأحد يتحرك من المسئولين.

وناشد الأهالى المحافظ اللواء عادل الغضبان تطويرالحديقة أسوة بحدائق الأحياء الأخرى؟!



منظر عام للحديقة الدولية التى تحولت لخرابة



المسطحات الخضراء ذهبت أدراج الرياح بسبب الأهمال



جانب آخر للحديقة التى تدهور حالها



مدخل الحديقة يغطية الأعشاب والنباتات العشوائية



البرجولات عفى عليها الزمن بسبب تقاعس المسئولين



الصورة توضح سرقة الأسوار الحديدية



هكذا تكون الحديقة الدولية مأساة واهدار للمال العام