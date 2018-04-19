سفر وعودة 1212 مصريا وليبيا و369 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 1212 مصريا وليبيا و369 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعةالخميس، 19 أبريل 2018 05:07 م
منفذ السلوم
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1212 مصريا وليبيا و369 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 957 إلى الجانب الليبى، بينهم 234 مصريا و723 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 255 بينهم 204 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و51 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 183 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 186 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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