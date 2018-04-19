دى ميستورا يعتزم لقاء لافروف وشويجو فى موسكو غدا الجمعة

دى ميستورا يعتزم لقاء لافروف وشويجو فى موسكو غدا الجمعةالخميس، 19 أبريل 2018 01:15 م
دى ميستورا
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أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا، عن عزمه عقد لقاءات مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ووزير الدفاع سيرجى شويجو غدا الجمعة فى موسكو، لمناقشة الوضع فى سوريا.
وقال دى ميستورا - فى تصريح لوكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس " إنه سيجتمع فى موسكو مع وزير الخارجية والدفاع الروسيين لبحث الوضع فى سوريا ".
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