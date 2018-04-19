داخلية السعودية: استشهاد 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار بمنطقة عسير







وكالات

صرح المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من ليلة يوم الخميس، تعرضت نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتى المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه استشهاد كل من الرقيب أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب عبدالله غازى الشهري، ووكيل الرقيب صالح على العمري،.

وأضاف بحسب الوكالة السعودية "واس": بمباشرة الجهات الأمنية للجريمة تم بتوفيق الله تحديد هوية عدد من المتورطين فيها والقبض على اثنين منهم، سعوديى الجنسية، وتقتضى مصلحة التحقيق عدم إعلان أسميهما فى الوقت الراهن.

وتابع: "كما أسفرت المتابعة الأمنية عن رصد شخص ثالث من المتورطين فى الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله حيث اتضح بأنه المواطن بندر محمد على الشهري، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار تعرض خمسة من رجال الأمن للإصابة، أُستِشْهِد أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى، ولا زالت الجريمة محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد فى ذلك إن شاء الله.