تموين مطروح: وصول 898 بطاقة تموينية جديدة لتسليمها للمواطنين







مطروح – حسن مشالى

أكد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد، مدير عام مديرية التموين بمطروح، أن 898 من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بأهالي محافظة مطروح وصلت المديرية، من وزارة الإنتاج الحربى، لتسليمها للمواطنين بالمكاتب.

وأضاف مدير تموين مطروح، أن ذلك جاء عقب الاتصالات المستمرة وتوجيهات اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وتعليمات وزير التموين للشركة المنفذة للبطاقات التموينية، بضرورة الانتهاء من البطاقات المتبقية فى الميعاد المحدد.

وأوضح " أبو اليزيد"، أنه سيتم نشر بيان بأسماء أصحاب البطاقات الجديدة، تسهيلا على المواطنين لاستلام البطاقات الخاصة بهم، من خلال التوجه لمكاتب التموين التابعين لها، ببطاقة الرقم القومى وتسليم 3 ثلاثة صور منها، على أن يقوم المواطن بإرسال رسالة إلى رقم 91237 بعد استلام البطاقة، وسيستلم المواطن رسالة ردا من الشركة بها الرقم السرى الخاص بصرف السلع التموينية على البطاقة، على أن يتم الصرف الشهر التالى لشهر الاستلام.