تفعيل بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والجامعة الألمانية بالقاهرة







قنا - هند المغربى

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، تفعيل بروتوكول التعاون بين محافظة قنا والجامعة الألمانية بالقاهرة من أجل تدريب الكوادر الإدارية، طبقا لأحدث طرق الإدارة وعمل شراكة دورات تدريبية جديدة لموظفى محافظة قنا لعام 2018، بحضور السفيرة نهاد ذكرى مساعد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وسلم محافظ قنا ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية 26 شهادة دورات تدريبية للقيادات العليا فى مجال مهارات القيادة العليا ومهارات التواصل الفعال وحل المشكلات ضمن منحة تدريبية مكثفة تقدمها الجامعة لتحسين كفاءة الأداء وجودته من خلال برنامج طموح للتدريب على نظم وتقنيات الإدارة الحديثة.

وأكد محافظ قنا أن بروتوكول التعاون يأتى انطلاقا من الإيمان المشترك لكل من محافظة قنا والجامعة الألمانية بأهمية تأهيل الكوادر الإدارية وتدريبهم طبقا لأحدث طرق الادارة المتقدمة، والقدرات العملية، وبناء على القدرات الفنية والإدارية التى تملكها الجامعة الألمانية واهتمامها بعملية التنمية فى كافة المجالات وعلىً الأخص فى مجال التنمية البشرية، حيث تولى محافظة قنا اهتماما كبير بتطوير نظم الإدارة وزيادة كفاءتها وتطوير الأداء فى إطار خطة التطوير المستمر للمحافظة.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة الألمانية تقدم مساعدتها الفنية حيث تمتلك خبرة كبيرة فى العديد من مجالات التدريب وورش العمل وفقا لاحتياج محافظة قنا مشيرا إلى أن الجامعة تقوم بتنظيم معرض سنوى حيث سوف تخصص الجامعة لأول مرة هذا العام مساحة كنافذة لعرض منتجات محافظة قنا من الحرف التراثية المختلفة.

وأضاف انه جارى دراسة تقديم دورات تدريبية للمعلمين بالمرحلة الابتدائية لإكساب المعلم مهارات حديثة واطلاعه على طرق التعليم الحديثة لرفع جودة التعليم بالإضافة إلى رفع كفاءة مهارات وقدرات المدربين بمركز معلومات محافظة قنا.