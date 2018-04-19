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تعرف على قاعة مؤتمرات قناة السويس الجديدة بجامعة سوهاج

الخميس، 19 أبريل 2018 11:37 ص
تعرف على قاعة مؤتمرات قناة السويس الجديدة بجامعة سوهاج جامعة سوهاج - أرشيفية


سوهاج ـ محمود مقبول
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تعد قاعة قناة السويس الجديدة أكبر قاعة للمؤتمرات بالجامعات المصرية، تم إقامتها بجامعة سوهاج، وهى صرح جديد أضيف حديثا إلى جامعة سوهاج الجديدة، ونرصد أهم مميزاتها فيما يلى:

1 – تضم القاعة 1000 مقعد للحضور.

2ـ  تكلفت 70 مليون جنيه وقام بتشييدها شركة المقاولون العرب.

3 –  تحتوى على 4 قاعات ملحقة وقاعة لكبار الزوار وأخرى لمجلس الجامعة.

4ـ تخصيص غرفة كبيرة للصحفيين والإعلاميين أثناء تغطية المؤتمرات بداخلها.

5 - كما تحوى شاشات عرض عملاقة تستخدم فى عرض البرامج والمتحدثين المشاركين.

6 – صممت بأحدث التقنيات التكونولوجية الحديثة من خلال الترجمة الفورية بمايكات مثبتة بكل مقعد بالقاعة

7 – مكيفة الهواء وبها وحدة صوتيات ومرئيات.

يذكر أن القاعة شهدت اليوم أول مؤتمر علمى لشباب الباحثين أقيم بداخلها بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة و120 باحثا وعدد كبير من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

 


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