تربية سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج التأهيل التربوى

وأعرب عن سعادته بهذه الدفعة من العاملين بالتربية والتعليم ووصفهم بقامات عملية التعليم ما قبل الجامعي وحث القائمين على البرنامج بالاستماع لآرائهم حول ما درسوه ومناقشة كيفية الإستفادة منه لتحسين وتطوير المناهج والذي يتبعه تحسين في مخرجات العملية التعليمية

وأضاف عزيز أن الجامعة تسعى دائما للتيسير على طلابها ومنتسبيها ولذلك سيتم توفير المناهج إليكترونيا لتجنيبهم المشقة وتوفير الوقت والمال.

وقال الدكتور خالد عبداللطيف المشرف على الكلية أنه سيتمكن خريجي البرنامج من إستكمال دراساتهم العليا بدءا من الدبلومة المهنية لشرط الحصول على تقدير جيد.

وجدير بالذكر أن الحفل تضمن عدة فقرات بدأت بتلاوة القرآن الكريم، إلقاء الشعر، الإنشاد الديني، أغاني بلغة الإشارة ثم تكريم قيادات الكلية وعلى رأسهم الدكتور فيصل الراوي مؤسس البرنامج والعاملين بالكلية والقائمين على البرنامج ثم تسليم شهادات التخرج.