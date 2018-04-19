الشباب والرياضة بدمياط تعلن عن تنظيم سباق الدراجات

الشباب والرياضة بدمياط تعلن عن تنظيم سباق الدراجاتالخميس، 19 أبريل 2018 01:30 م
سباق دراجات-ارشيفية
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تنظم الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية "، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط " إدارة الرياضة " ،مشروع سباق الدراجات للعام المالي 2017 /2018، للمرحلة السنية من 16 فيما فوق.
ويتم التدريب يوم الجمعة من كل أسبوع، كما يتم توزيع تى شيرتات لجميع المشاركين وتوزيع مياه وعصائر، كما يتم تصعيد المشاركين المتميزين باللقاء القمي بشرم الشيخ على نفقة الوزارة ،وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط وعلاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة.
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