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الشباب والرياضة بدمياط تعلن عن تنظيم سباق الدراجات

الخميس، 19 أبريل 2018 01:30 م
الشباب والرياضة بدمياط تعلن عن تنظيم سباق الدراجات سباق دراجات-ارشيفية


دمياط-معتز الشربينى
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تنظم الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية "، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط " إدارة الرياضة " ،مشروع سباق الدراجات للعام المالي 2017 /2018، للمرحلة السنية من 16 فيما فوق.

ويتم التدريب يوم الجمعة من كل أسبوع، كما يتم توزيع تى شيرتات لجميع المشاركين وتوزيع مياه وعصائر، كما يتم تصعيد المشاركين المتميزين  باللقاء القمي بشرم الشيخ على نفقة الوزارة ،وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط وعلاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة.

 


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