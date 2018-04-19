البنتاجون: لا نرى استعداد لدى دمشق لشن هجوم كيماوى جديد







(رويترز)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن واشنطن لا ترى مؤشرا على أن الحكومة السورية مستعدة لشن هجوم كيماوى جديد لكنها تبقى يقظة.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "هناك إمكانية لوجود الكلور والسارين في المواقع الثلاثة التي قصفتها أمريكا وقوات التحالف في سوريا فجر السبت الماضى".

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة السورية بشن ضربات بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما الواقعة فى غوطة دمشق أول أبريل الجارى.