البنتاجون: لا نرى استعداد لدى دمشق لشن هجوم كيماوى جديد

البنتاجون: لا نرى استعداد لدى دمشق لشن هجوم كيماوى جديدالخميس، 19 أبريل 2018 06:22 م
وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن واشنطن لا ترى مؤشرا على أن الحكومة السورية مستعدة لشن هجوم كيماوى جديد لكنها تبقى يقظة.
وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "هناك إمكانية لوجود الكلور والسارين في المواقع الثلاثة التي قصفتها أمريكا وقوات التحالف في سوريا فجر السبت الماضى".
وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة السورية بشن ضربات بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما الواقعة فى غوطة دمشق أول أبريل الجارى.
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