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البنتاجون: لا نرى استعداد لدى دمشق لشن هجوم كيماوى جديد

الخميس، 19 أبريل 2018 06:22 م
البنتاجون: لا نرى استعداد لدى دمشق لشن هجوم كيماوى جديد وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس


(رويترز)
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن واشنطن لا ترى مؤشرا على أن الحكومة السورية مستعدة لشن هجوم كيماوى جديد لكنها تبقى يقظة.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "هناك إمكانية لوجود الكلور والسارين في المواقع الثلاثة التي قصفتها أمريكا وقوات التحالف في سوريا فجر السبت الماضى".

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة السورية بشن ضربات بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما الواقعة فى غوطة دمشق أول أبريل الجارى.

 

 


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