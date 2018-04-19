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الخميس، 19 أبريل 2018 08:59 ص
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الاحتلال يطلق النار على الصيادين الفلسطينيين ويلاحقهم ببحر شمال غزة

الخميس، 19 أبريل 2018 08:49 ص
الاحتلال يطلق النار على الصيادين الفلسطينيين ويلاحقهم ببحر شمال غزة البحرية الإسرائيلية ـ صورة أرشيفية


غزة (أ ش أ)
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أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلى الحربية صباح اليوم الخميس، النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين ببحر شمال غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الزوارق الحربية لاحقت مراكب الصيادين وأجبرتها على التراجع نحو الشاطئ.

وتتعمد بحرية الاحتلال - حسب هذه المصادر - بشكل شبه يومى التنغيص على حياة الصيادين فى بحر غزة باعتقالهم وإطلاق النار عليهم، والاستيلاء على مراكبهم وإعطاب شباك صيدهم.


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