الاحتلال يطلق النار على الصيادين الفلسطينيين ويلاحقهم ببحر شمال غزة

الاحتلال يطلق النار على الصيادين الفلسطينيين ويلاحقهم ببحر شمال غزةالخميس، 19 أبريل 2018 08:49 ص
البحرية الإسرائيلية ـ صورة أرشيفية
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أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلى الحربية صباح اليوم الخميس، النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين ببحر شمال غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وأفادت مصادر فلسطينية أن الزوارق الحربية لاحقت مراكب الصيادين وأجبرتها على التراجع نحو الشاطئ.
وتتعمد بحرية الاحتلال - حسب هذه المصادر - بشكل شبه يومى التنغيص على حياة الصيادين فى بحر غزة باعتقالهم وإطلاق النار عليهم، والاستيلاء على مراكبهم وإعطاب شباك صيدهم.
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