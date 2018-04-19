الإعلام الأمنى العراقى ينفى سقوط قرية فى الموصل بيد "داعش"الخميس، 19 أبريل 2018 12:02 ص
القوات العراقية - أرشيفية
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نفى مركز الاعلام الأمنى العراقى سقوط قرية فى مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" الإرهابي.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء الأربعاء، عن بيان للمركز الأمنى قوله إن "ما نشرته احدى القنوات الفضائية عن سقوط قرية علم لوك فى الموصل بيد عصابات داعش الارهابية، عار عن الصحة " .
وجدد المركز الدعوة الى "وسائل الإعلام بضرورة توخى الدقة والحذر قبل نشر المعلومات ومعرفة الحقيقة من الجهات الرسمية ".
يذكر أن عددا من وسائل الاعلام تناقلت اليوم خبرا تضمن أن تنظيم "داعش" الإرهابى سيطر على قرية علم لوك فى الموصل بعد الاشتباك مع القوات الأمنية .
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