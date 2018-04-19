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"أطباء الغربية" تتضامن مع الطبيب محمد حسن

الخميس، 19 أبريل 2018 01:54 م
"أطباء الغربية" تتضامن مع الطبيب محمد حسن الدكتور حسين خيرى نقيب اطباء


كتبت آية دعبس
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أعلنت نقابة أطباء الغربية عن تضامنها الكامل مع الطبيب محمد حسن إمام الذى التزم بواجبه الطبى والمهنى بالتواجد فى استقبال الطوارئ.
 
وطالبت نقابة اطباء الغربية فى بيان، الهيئات القضائية الأخذ فى الاعتبار ما حدث فى مدينة العاشر من رمضان يوم 20 مارس الماضى، حيث أن الطبيب التزم بمكان عمله وذهب للنيابة للشهادة فور قيام طبيب آخر باستلام موقعه.
 
وأكدت أن أطباء استقبال الحوادث ينقذون حياة الآلاف من المواطنين يوميا وغياب أحدهم عن مكان عمله يهدد حياة ما لا يحصى من المواطنين بالخطر ولا يجوز التعامل معهم كمتهمين بل كأبطال.

 


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طبيب العاشر من رمضان

الطبيب محمد حسن




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