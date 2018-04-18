CNN: إدارة ترامب تسعى لتأسيس قوة عربية تحل محل القوات الأمريكية فى سوريا







كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن مستشار الأمن القومى الجديد للرئيس دونالد ترامب، جون بولتون، والمرشح لتولى وزارة الخارجية مايك بومبيو من بين هؤلاء الذين يسعون إلى إقامة تحالف من القوى العسكرية العربية التى يمكن أن تحل محل القوات الأمريكية فى سوريا، وتعمل بمثابة قوى تعمل على إرساء الاستقرار فى المنطقة التى تمت هزيمة داعش فيها، حسبما أفاد شخص مطلع على المناقشات الداخلية الأمريكية.

وأضافت الشبكة أنه فى حين أن إقناع بعض الدول بالإنضمام إلى التحالف سيكون بالتأكيد له ثمن، فأن إدارة ترامب تبحث عرضا يشمل وضع مكافأة مثيرة على الطاولة، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من البيت الأبيض لـ "سى إن إن".

وتم طرح فكرة مماثلة فى عام 2013 كجزء من استراتيجية إدارة أوباما لمحاربة داعش، لكن فكرة تأسيس قوة عربية متحالفة مع المصالح الأمريكية تتماشى مع الزخم الجديد بعد إعلان ترامب رغبته فى سحب القوات الأمريكية من سوريا على أن تتولى دولا أخرى الاهتمام بالأمر.

وتسعى الولايات المتحدة لمساهمات من عدد من الدول العربية للمساعدة فى مواجهة إيران فى سوريا لملء الفراغ الذى قد يحدث حال خفض الولايات المتحدة وجودها فى البلاد.

وتابعت سى إن إن، قائلة إنه فى حين أن قرار ترامب إطلاق الصواريخ على مواقع الأسلحة الكيماوية المزعومة فى سوريا قد عزز الجدل حول أهداف الإدارة على المدى الطويل، إلا أن هذه الخطوة لم تستبعد محاولات إقناع دول أخرى بالقيام بدور أكبر فى المستقبل.

وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض لسى إن إن أمس الثلاثاء، إنه على الرغم من المخاوف الأولية بأن ترامب قد ينسحب من سوريا قريبا جدا، فإن المناقشات تحولت صوب تطوير خطة انتقالية وأن تواصل الإدارة مساعيها للحصول على مساعدة العديد من الدول العربية بما فيها السعودية والإمارات ومصر.