ميشال عون: عودة النازحين السوريين لمدنهم تساهم فى استقرار لبنان







كتبت آمال رسلان

أكد رئيس الجمهورية ​اللبنانية ميشال عون​، أن "عودة النازحين السوريين الموجودين فى لبنان إلى المناطق الآمنة فى سوريا، سوف تساهم بشكل كبير فى عودة الاستقرار الاجتماعى إلى لبنان، لافتا إلى أن بيروت تعول على مساعدة الدول لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذه العودة".

وقال عون فى بيان أصدرته الرئاسة ظهر اليوم، إن المنظمات الدولية تحققت من رغبة السوريين بالعودة إلى المناطق الآمنة التى لا قتال فيها، وثمة مجموعات باشرت العودة الاختيارية إلى مدن سورية، ما يؤكد وجود أوضاع أمنية تسمح بذلك.

وشدد الرئيس عون على ضرورة العمل لإعادة المسيحيين إلى الدول العربية التى أبعدوا عنها قسرا، ومساعدتهم لوضع حد لمعاناتهم بعد الحروب التى شهدتها هذه الدول.

وأفاد موقع "ليبانون دييابت"، أنه تم عبور 15 باصا سوريا قادمين من الداخل السورى، نقطة المصنع الحدودية باتجاه منطقة شبعا، حيث يستعد 500 نازح سورى لمغادرة مناطق شبعا وحاصبيا عبر المصنع والعودة إلى بلدتهم بيت جن ومزرعتها داخل الأراضى السورية والتى كانوا قد هجروا منها فى السنوات الماضية بسبب الأحداث الأمنية.