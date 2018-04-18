video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ميشال عون: عودة النازحين السوريين لمدنهم تساهم فى استقرار لبنان

الأربعاء، 18 أبريل 2018 02:07 م
ميشال عون: عودة النازحين السوريين لمدنهم تساهم فى استقرار لبنان الرئيس اللبنانى ميشال عون


كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

أكد رئيس الجمهورية ​اللبنانية ميشال عون​، أن "عودة النازحين السوريين الموجودين فى لبنان إلى المناطق الآمنة فى سوريا، سوف تساهم بشكل كبير فى عودة الاستقرار الاجتماعى إلى لبنان، لافتا إلى أن بيروت تعول على مساعدة الدول لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذه العودة".

وقال عون فى بيان أصدرته الرئاسة ظهر اليوم، إن المنظمات الدولية تحققت من رغبة السوريين بالعودة إلى المناطق الآمنة التى لا قتال فيها، وثمة مجموعات باشرت العودة الاختيارية إلى مدن سورية، ما يؤكد وجود أوضاع أمنية تسمح بذلك.

وشدد الرئيس عون على ضرورة العمل لإعادة المسيحيين إلى الدول العربية التى أبعدوا عنها قسرا، ومساعدتهم لوضع حد لمعاناتهم بعد الحروب التى شهدتها هذه الدول.

وأفاد موقع "ليبانون دييابت"، أنه تم عبور 15 باصا سوريا قادمين من الداخل السورى، نقطة المصنع الحدودية باتجاه منطقة شبعا، حيث يستعد 500 نازح سورى لمغادرة مناطق شبعا وحاصبيا عبر المصنع والعودة إلى بلدتهم بيت جن ومزرعتها داخل الأراضى السورية والتى كانوا قد هجروا منها فى السنوات الماضية بسبب الأحداث الأمنية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. 500 نازح سورى يغادرون لبنان للعودة لقراهم بريف دمشق

وزير خارجية لبنان: نرفض التعرض لسيادة دولة عربية دون غطاء شرعى وأممى

السيسى لرئيس لبنان: التحديات غير المسبوقة أمام العرب تستدعى تكثيف التشاور

لبنان

النازحين السوريين

ميشال عون

الازمة السورية

سوريا




لا تفوتك
القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة