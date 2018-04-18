مصدر أممى لرويترز: دخول خبراء حظر الأسلحة الكيميائية دوما السورية اليوم مستبعد







رويترز

قال مصدر من الأمم المتحدة فى سوريا لرويترز إنه من غير المرجح أن يدخل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دوما السورية اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن فريقا أوليا دخل دوما أمس الثلاثاء ولكن لم يدخلها خبراء المنظمة.

ووصل المفتشون إلى دمشق فى مطلع الأسبوع لتفقد موقع هجوم مزعوم بالغاز فى دوما أسفر عن مقتل العشرات وأدى إلى توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية على سوريا.

وقال مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة أمس إن فريقا أمنيا من المنظمة الدولية توجه إلى دوما قبل زيارة مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المزمعة.