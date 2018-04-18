محافظ قنا :17 ألف و216 طلب تقنين تم تقديمها لوحدة استرداد أراضى الدولة

محافظ قنا :17 ألف و216 طلب تقنين تم تقديمها لوحدة استرداد أراضى الدولةالأربعاء، 18 أبريل 2018 05:27 م
أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن وحدة استرداد أراضى الدولة تلقت 17 ألف و216 طلبا من المواطنين الراغبين فى تقنين أراضى واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، ووجه المحافظ بسرعة إنهاء كافة إجراءات تسجيل الطلبات والبيانات المتعلقة بطلبات التقنين المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للسداد.
جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا لسير العمل بمقر وحدة استرداد أراضى الدولة الكائن بمبنى مجلس مدينة قنا القديم، والتى تختص بتلقى طلبات راغبى تقنين أراضى واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى.
وذكر الهجان أن وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة بمحافظة قنا تعمل من خلال منظومة إلكترونية متصلة بشكل مباشر مع كل من هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الخدمات الحكومية ولجنة استرداد أراضى الدولة، وذلك بهدف إحكام الرقابة، وعمل حصر دقيق لأراضى أملاك الدولة، وعدد حالات التقنين ومساحاتها.
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