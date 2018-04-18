محافظ قنا :17 ألف و216 طلب تقنين تم تقديمها لوحدة استرداد أراضى الدولة

جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا لسير العمل بمقر وحدة استرداد أراضى الدولة الكائن بمبنى مجلس مدينة قنا القديم، والتى تختص بتلقى طلبات راغبى تقنين أراضى واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى.

وذكر الهجان أن وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة بمحافظة قنا تعمل من خلال منظومة إلكترونية متصلة بشكل مباشر مع كل من هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الخدمات الحكومية ولجنة استرداد أراضى الدولة، وذلك بهدف إحكام الرقابة، وعمل حصر دقيق لأراضى أملاك الدولة، وعدد حالات التقنين ومساحاتها.