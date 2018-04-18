محافظ سوهاج يصدر حركة محليات محدودة بمراكز المحافظة







سوهاج - عمرو خلف

أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، قرارا اليوم الأربعاء، بحركة محليات محدودة تقضى بتكليف محمد عبد الحميد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وندب حسام محمدين مهران للعمل بالديوان العام على نفس درجته الوظيفية، وتكليف شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته للعمل رئيسا لمركز ومدينة المراغة.

كما جاء بالقرار تكليف عامر محمد عوض نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لمدة 3 شهور تحت الاختبار، وتكليف على رفاعى مهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالعودة لعمله بالديوان العام بوظيفة تتناسب درجته الوظيفية، وتكليف عاطف أحمد محمد محمود نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته لمدة 3 شهور تحت الاختبار .

وقال المحافظ إن القرار جاء لتنشيط حركة العمل بالوحدات المحلية المختلفة، والعمل على ضخ دماء جديدة فى الإدارات المحلية، لضمان سير العمل بكل همة ونشاط وعدم التخاذل فى تنفيذ المهام الموكلة لرؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة.

وفى سياق متصل، أعلن المحافظ عن توزيع الدفعة الثانية والثالثة من المرحلة الثالثة من حملة "بالهنا والشفا" وعددها 16800 كيس دجاج اليوم الأربعاء، والسبت المقبل 21 أبريل الحالى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وصندوق تحيا مصر، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بـ 20 قرية بمراكز جرجا والعسيرات ودار السلام، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم توزيع 4800 كيس الدفعة الأولى بـ11 قرية بالبلينا وسوهاج، حيث يتم التوزيع وفق خريطة "مكانية" تغطى كل القرى، ويتم تحديد أولويات التوزيع وفقا للقرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية فى هذه القرى وفقا للمعايير المحددة .

ومن جانبه قال مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بسوهاج، إن 10 قرى ستستفيد من الدفعة الثانية اليوم، حيث سيتم التوزيع على 7 قرى بجرجا، هى "القرعان، وبندار الشرقية، وجرجا، وبيت داود، وبيت علام، والعوامر قبلى، وبندار الغربية"، و3 قرى بالعسيرات "العسيرات، وأولاد بهيج، وجزيرة أولاد حمزة"، وسيتم توزيع الدفعة الثالثة على 10 قرى بمركز دار السلام يوم السبت المقبل 21 أبريل وهى قرى "أولاد يحيى، وأولاد يحيى بحرى، ومزاتة شرق، وأولاد سالم، و3 مناطق بمدينة دار السلام، وأولاد خليفة، والبلابيش بحرى، ونجع الدير".