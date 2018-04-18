محافظ القليوبية يلزم رؤساء المدن بتنفيذ قرارات الترميم لأسوار المدارس والمبانى

محافظ القليوبية يلزم رؤساء المدن بتنفيذ قرارات الترميم لأسوار المدارس والمبانىالأربعاء، 18 أبريل 2018 03:35 م
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
إضافة تعليق
أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، تعليمات مشددة لرؤساء المدن ومدير عام الأبنية التعليمية، بعدم ترك أى سور مدرسة له قرار بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم دون تنفيذه فورا أو اتخاذ إجراءات قانونية فورية حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين.
وأوضح المحافظ، فى بيان أن أى قرار هدم لأى مبنى صادر من لجنة المنشات الآيلة للسقوط، يتم تنفيذه فورا وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.
وجاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء مدن شبين القناطر وطوخ وكفر شكر ومديرى الإدارات الهندسية التابعة لهم، وذلك لبحث المنشات ذات الخطورة الداهمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
إضافة تعليق
"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن
أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة