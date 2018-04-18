محافظ القليوبية يلزم رؤساء المدن بتنفيذ قرارات الترميم لأسوار المدارس والمبانى







القليوبية نيفين طه

أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، تعليمات مشددة لرؤساء المدن ومدير عام الأبنية التعليمية، بعدم ترك أى سور مدرسة له قرار بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم دون تنفيذه فورا أو اتخاذ إجراءات قانونية فورية حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين.

وأوضح المحافظ، فى بيان أن أى قرار هدم لأى مبنى صادر من لجنة المنشات الآيلة للسقوط، يتم تنفيذه فورا وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وجاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء مدن شبين القناطر وطوخ وكفر شكر ومديرى الإدارات الهندسية التابعة لهم، وذلك لبحث المنشات ذات الخطورة الداهمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.