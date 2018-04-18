محافظ الغربية يوجه بسهولة توريد القمح على المزارعين ولأقرب شون لتخفيف العبء

محافظ الغربية يوجه بسهولة توريد القمح على المزارعين ولأقرب شون لتخفيف العبءالأربعاء، 18 أبريل 2018 02:27 م
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
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قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إن المساحة المنزرعة بالمحافظة هذا العام تبلغ 134 ألف 963 فدان والمستهدف منها هذا العام 135 ألف طن.
وقد تم توريد محصول القمح لهذا العام للصوامع على مستوى محافظة الغربية حتى اليوم بكميه بلغت 3642 طن و416 كيلو، وأصدر محافظ الغربية تعليمات مشددة بضرورة تسهيل التوريد على المزارعين وتوريد القمح لأقرب شون لتخفيف العبء على المزارعين.
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