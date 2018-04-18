"قراءة فى كتاب صناعة الفتوى وفقه الأقليات لابن بيه" ندوة بدار علوم الفيوم







الفيوم - رباب الجالي

نظمت كلية دار العلوم بجامعة الفيوم ندوة ثقافية لمناقشة وتحليل كتاب " صناعة الفتوى وفقه الأقليات لابن بيه"، وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور خالد حمزة، والدكتور أشرف عبد الحفيظ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على الكلية، والدكتور عادل ضرغام وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وبحضور الدكتور وجيه الشيمي ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

تضمنت الندوة مناقشة نشأة الكاتب ومكانته العلمية والسياسية والمناصب التي قام بشغلها ومنها الوصول إلى منصب نائب رئيس الوزراء وتأهله للدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بدلا من القانون الفرنسي في مورتنيا.

تتميز مؤلفات الكاتب بالإعتدال والوسطية ورفض الإرهاب ومن أهم مؤلفاته "الإرهاب : التشخيص والحلول"، كما يتميز بحسن عرضه للافكار، وانصافه وعدم تعصبه للمذهب المالكي. بالإضافة إلى ترجيح غير مذهبه.