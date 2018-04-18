فيديو.. سعد الحريرى يبكى عند ذكر والده فى مؤتمر عام

كتبت آمال رسلان

فى إطار حملة تيار المستقبل الانتخابية التقى سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية مع جيران قصر قريطم مثلما كان دوماً يلتقيهم والده الرئيس الشهيد رفيق الحريرى، حيث غلبت الدموع الحريرى عندما تحدث عن والده واضطر للتوقف أكثر من مرة عن الكلام.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية، إن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع الفيديو الذى يظهر الحريرى باكيا ومتأثرا وهو يستذكر والده، فكانت المؤازرة من قبل الحاضرين بقراءة الفاتحة.

وتستعد لبنان لانتخابات نيابية هى الأولى منذ نحو 10 سنوات ويغرق لبنان فى حمى السباق وتضيق الشوارع بصور المرشحين، على وقع تحالفات غير مألوفة بين القوى السياسية التى تخوض الاستحقاق وفق قانون انتخاب جديد.



