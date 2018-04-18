فتح مقرين لتقنين وضع اليد لأراضى الدولة بمركزى الداخلة والفرافرة

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن افتتاح مقرين لتقنيين أراضى وضع اليد بمركزى الداخلة والفرافرة إلى جانب المقر الرئيسى بديوان عام المحافظة، مؤكدا على أن ذلك بهدف التسهيل على المواطنين وضمان سرعة إنهاء إجراءات اللجان المعنية.

وقال الزملوط فى بيان له اليوم الأربعاء، إنه تم التنسيق مع مسئولى الرى لزيادة عدد المختصين بأعمال المساحة فى مركزى الفرافرة والداخلة والعمل على تيسير إجراءات تحصيل الرسوم من المواطنين فى المناطق النائية، وذلك للتخفيف عليهم عبء السفر إلى مدينة الخارجة لسداد الرسوم المقررة عن إجراءات تقنين أوضاعهم.