video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. 500 نازح سورى يغادرون لبنان للعودة لقراهم بريف دمشق

الأربعاء، 18 أبريل 2018 09:24 ص
صور.. 500 نازح سورى يغادرون لبنان للعودة لقراهم بريف دمشق 500 نازح سورى يغادرون لبنان


كتبت آمال رسلان ووكالات
إضافة تعليق

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، بأن نحو 500 لاجئ سورى فى منطقة شبعا فى البقاع الغربى الواقعة شرقى لبنان يستعدون للعودة الطوعية إلى قراهم فى بيت جن ومزرعة بيت جن برعاية الأمن العام اللبنانى.

وأفاد موقع "ليبانون دييابت"، أنه تم عبور 15 باصا سوريا قادمين من الداخل السورى، نقطة المصنع الحدودية باتجاه منطقة شبعا، حيث يستعد 500 نازح سورى لمغادرة مناطق شبعا وحاصبيا عبر المصنع والعودة إلى بلدتهم بيت جن ومزرعتها داخل الأراضى السورية والتى كانوا قد هجروا منها فى السنوات الماضية بسبب الأحداث الأمنية.

وتشرف السلطات الأمنية اللبنانية على تأمين عودتهم بعد اكتمال التحضيرات اللوجستية وتسجيل أسماء الراغبين بالعودة.

وأتت العملية بإشراف جهاز الأمن العام بموافقة من الحكومة اللبنانية، وسيعمد عناصر وضباط مركز الأمن العام على التدقيق فى أوراق النازحين المغادرين، وقد رافق موكب الباصات إجراءات لوجستية وأمنية لحماية مرورهم من المصنع إلى شبعا، وخروجها بالنازحين من المصنع إلى الأراضى السورية.

 
500 نازح سورى يغادرون لبنان
500 نازح سورى يغادرون لبنان
النازحين فى انتظار الباصات
النازحين فى انتظار الباصات
عودة اللاجئين
عودة اللاجئين
نازحين سوريين
نازحين سوريين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء سقوط قتلى مدنيين فى سوريا

الرئيس الفرنسى: القتال فى سوريا يصعب عودة اللاجئين إلى لبنان

مئات اللاجئين السوريين

لاجئين

سوريا

لبنان

اخبار العرب

منطقه شبعا




لا تفوتك
القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة