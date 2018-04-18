صور.. 500 نازح سورى يغادرون لبنان للعودة لقراهم بريف دمشق







كتبت آمال رسلان ووكالات

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، بأن نحو 500 لاجئ سورى فى منطقة شبعا فى البقاع الغربى الواقعة شرقى لبنان يستعدون للعودة الطوعية إلى قراهم فى بيت جن ومزرعة بيت جن برعاية الأمن العام اللبنانى.

وأفاد موقع "ليبانون دييابت"، أنه تم عبور 15 باصا سوريا قادمين من الداخل السورى، نقطة المصنع الحدودية باتجاه منطقة شبعا، حيث يستعد 500 نازح سورى لمغادرة مناطق شبعا وحاصبيا عبر المصنع والعودة إلى بلدتهم بيت جن ومزرعتها داخل الأراضى السورية والتى كانوا قد هجروا منها فى السنوات الماضية بسبب الأحداث الأمنية.

وتشرف السلطات الأمنية اللبنانية على تأمين عودتهم بعد اكتمال التحضيرات اللوجستية وتسجيل أسماء الراغبين بالعودة.

وأتت العملية بإشراف جهاز الأمن العام بموافقة من الحكومة اللبنانية، وسيعمد عناصر وضباط مركز الأمن العام على التدقيق فى أوراق النازحين المغادرين، وقد رافق موكب الباصات إجراءات لوجستية وأمنية لحماية مرورهم من المصنع إلى شبعا، وخروجها بالنازحين من المصنع إلى الأراضى السورية.



500 نازح سورى يغادرون لبنان



النازحين فى انتظار الباصات



عودة اللاجئين