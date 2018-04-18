صور.. ندوة بأزهر كفر الشيخ للتوعية بمخاطر الأفكار المتطرفة على المجتمع







كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "نحو عقول محصنة" ،بمدرج المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، ضمن البرنامج الذى أطلقه قطاع المعاهد لتثقيف معلمى ومعلمات الأزهر الشريف وصون عقول الناشئة، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبإشراف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، ومتابعة فضيلة الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

حضر الندوة الشيخ أشرف النجار وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ،والدكتور نظير عياد، وكيل كلية الدراسات بكفر الشيخ، والدكتور محمد القزاز ،عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وقيادات منطقة كفر الشيخ،وأكثر من 500 معلم ومعلمة.

قال الشيخ أشرف النجار إن الندوة تأتى فى إطار تنفيذ رؤية الأزهر الشريف بشأن تحصين العقول وصيانة الأفكار، مما قد يخالطها من تعصب أو تشدد، وغير ذلك من عوارض الفكر وآفات العقل، التى تخالف ما دأب عليه الأزهر الشريف من مبادئ وثوابت أصيلة، تمثل الوسطية والاعتدال.

وأوضح الدكتور نظير عياد أن مناهج الأزهر هى صمام الأمان لصون العقول من التطرف والانحراف، وأن رسالة الأزهر رسالة الإسلام السمح، وللأزهر دور كبير فى صون وحفظ العقول وحفظ مصرنا من الأفكار المتطرفة والبعد عن المغالاة والتشدد الذى يؤدى إلى العنف.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوى أمين عام المكتب الفنى لرئيس قطاع المعاهد، أن ندوة كفر الشيخ تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية،مشيداً بدور منظموها.



ندوة بأزهر كفر الشيخ عن تحصين العقول



جانب من الحضور