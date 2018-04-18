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صور.. مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة على المبادئ الأولية للسباكة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 10:17 ص
صور.. مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة على المبادئ الأولية للسباكة مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة


سوهاج عمرو خلف
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نظمت جامعة سوهاج بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة حول كيفية ترشيد استهلاك المياه لطلاب الجامعة.

تناولت الندوة طرق ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة ومراحل تنقيتها وكذلك الاستخدام الآمن للصرف الصحي ومخاطر الفلاتر والقيسونات والطلمبات الحبشية وأضرارها الصحية.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف انه تم تدريب الطلاب المشاركين على المباديء الأولية فى السباكة وكيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحية بالمنزل وذلك للحفاظ على المياه وخاصة بعد تناقص نصيب الفرد من المياه ولان الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.

وفى نهاية التدريب نفذت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة مسابقة ثقافية تناولت معلومات حول ترشيد استهلاك المياه وتم توزيع جوائز مالية للطلاب الفائزين بالمسابقة.

 

مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة (1)
مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة 

 

مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة (2)
مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة 

 

مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة (3)
مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة 

 

مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة (4)
مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة 

 

مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة (5)
مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة

 

مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة (6)
مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة 

 

مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة (7)
مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة

 

مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة (8)
مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة 

 

مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة (9)
مياه سوهاج تدرب طلاب الجامعة 

 


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