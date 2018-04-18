صور.. مواقف قرى الإسماعيلية العشوائية مأوى البلطجية والخارجين عن القانون







الإسماعيلية – جمال حراجى

تنتشر عدد من مواقف سيارات السرفيس والميكروباصات والنصف نقل فى بعض أطراف القرى بالإسماعيلية بشكل عشوائى، وهذه المواقف تتسبب فى العديد من الكوارث ، وتحولت إلى اوكار تأوى الخارجين عن القانون والبلطجية، بالإضافة إلى أنها تربك حركة المرور، وتعتبر واجهة غير حضارية للقرى فى محافظة الإسماعيلية.

يقول محمد عبدالحكيم من قرية المنايف التابعة لمدينة أبوصوير، أن مشكلة المواقف العشوائية منتشرة بقرى الإسماعيلية، حيث يستغل سائقو هذه المركبات ومعظمها سيارات نصف نقل حاجة المواطنين فى أوقات الذورة، وينتشرون فى أماكن بعيدة عن الموقف الرسمى المتعارف علية، إما لعدم الالتزام بالدور، أو الهروب من دفع كارتة للموقف، وتبدأ المشاكل بين المواطنين والسائقين وبين السائقين وبعضهم.

ويضيف فوزى محمود من قرية نفيشة، أن المواقف العشوائية وخاصة الموجود على الكبارى أو المزلقانات تصبح مأوى للخارجين عن القانون وشرب المخدرات ومعاكسة الفتيات، وبعض اللصوص يجدونها مكانا آمنا لممارسة السرقة وتثبيت المواطنين، نظرا لتطرفها بعيدا عن العمار أو الأماكن الحيوية، مطالبا بالتخلص من هذة المواقف وفرض غرامات على السائقين الذين يقفون فى أماكن غير مخصص لهم الوقوف بها والالتزام بالمواقف الرسمية.

اللواء حمدى عبد النبى مدير مرور الإسماعيلية، قال أن إدارة المرور لا تتوانى فى تحرير مخالفات للسائقين الذين لا يلتزمون بخطط السير المسموح لهم بالعمل عليها، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة للمواقف من قبل المرور، وعند الإبلاغ عن أى شكوى يتم التعامل معها فورا، وعلى المواطنين الالتزام بالمواقف الرسمية وعدم اللجوء إلى السيارات الموجودة فى أماكن بعيدة عن الموقف.

من جهته، أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على أن هناك خطة لتطوير جميع المواقف بالقرى وتوفير أماكن بديلة للمواقف داخل القرى بالتنسيق مع المحليات والمرور مع متابعة هذه المواقف، والسيطرة عليها أمنيا بما يتماشى مع سلامة المواطنين وأمنهم، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة داخل هذه القرى.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أنه تم تطوير عدد من المواقف بالفعل فى القرى، ومنها موقف القنطرة غرب، حيث تم تطويره بـ 900 ألف جنيه، بجانب إنشاء مظلات لحماية المواطنين من حرارة الشمس أو الأمطار، وبناء دورات مياه وخدمات للمواطنين، وهذا الأمر سيتم فى معظم قرى المحافظة ومراكزها.



مواقف عشوائية



حملة على المواقف العشوائية بالتل الكبير



موقف القنطرة غرب بعد التطوير



أحد المواقف العشوائية بالتل الكبير



سيارات تنتظر المواطنين بطريق ابوعطوة