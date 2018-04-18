صور.. مستشفى تزمنت الشرقية ببنى سويف تكلفت 10ملايين جنيه وتحولت لتنظيم أسرة







بنى سويف - هانى فتحى

"مستشفى قروى تزمنت الشرقية" تلك المستشفى التى قام أحمد نظيف رئيس ووزراء مصر فى عهد حسنى مبارك بزيارتها وافتتاحها بصحبة اللواء أحمد زكى عابدين ابن القرية ومحافظ بنى سويف فى ذلك الوقت.



مستشفى قروى تزمنت الشرقية

ورغم التكلفة الكبيرة للمستشفى المقام على دورين بمساحة كبيرة، ومع مرور الوقت وتعاقب وكلاء وزارة الصحة نقلت أغلب الأجهزة الموجودة بها إلى مستشفيات أخرى، وأصبحت تقتصر الخدمة بها على تنظيم الأسرة والتطعيم .

"اليوم السابع" التقى أهالى قرية تزمنت الشرقية، المتواجد بها المستشفى القروى، والتى تخدم قرابة 60 ألف نسمة على 7 قرى هى "بنى هارون، الدوية، الزرابى، الحلابية، حيدر، تزمنت الغربية، معارك"، بالإضافة إلى 9 توابع وعزب أخرى .



المستشفى تكلف 10 ملايين جنيه

يقول أشرف محمد أحد أهالى القرية ويعمل بالتربية والتعليم، "لم تتوقف شكوانا يوماً واحداً من أجل إنقاذ ذلك المبنى من التهالك بعدما أصبحت الخدمة المقدمة بداخله عبارة عن تنظيم أسرة وتطعيمات الأطفال، بالإضافة إلى وجود بعض الأطباء فى أيام معينة لتقديم الخدمة فى تخصصات الأسنان والنساء والتوليد على فترات متباعدة .

وأضاف، المستشفى تكلف قرابة الـ10 ملايين جنيه، وتصميمها يضم قسم استقبال طوارئ و2 غرفة عمليات كبيرة وصغيرة، وغرفة تعقيم أطباء، و2 غرفة إفاقه بعد العملية وكشك ولادة، وغرفة رعاية اطفال وأمهات، وغرفة تعقيم أخرى للمعدات المستعملة بالمستشفى ومعمل متوطنة، ومعمل تحاليل دم، ومركز معلومات صيدلية.



مستشفى قروى تزمنت الشرقية

كما توجد غرفة طب أسرى، ويوجد 4 عنابر للمرضى رجال ونساء سعة العنبر 10 سراير و2 عنبر للسيدات، وسكن خاص بالأطباء رجال، "جناح خاص"، كما يوجد سكن خاص بالطبيبات والتمريض، مضيفاً أن كل تلك الغرف مغلقة ولا نعلم إذا كانت الأجهزة تم تحويلها إلى مستشفى آخر أم لا يوجد بداخلها أجهزة من الأساس.

أحمد عابدين أحد أهالى قرية تزمنت ومدير بالمحاجر، أكد أن القرية عانت على مدار الايام الماضية من عدم وجود دفاتر تذاكر للمرضى، حيث فوجئ الاهالى الذين ترددوا على المستشفى القروى لإجراء الكشف من قبل طبيب الوحدة فى عدم وجود دفاتر تذاكر، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى لمديرية الصحة من أجل إرسال دفاتر تذاكر لإنقاذ المرضى.



مستشقفى تزمنت

أبو بكر على، أحد الأهالى ويعمل فى التنمية المحلية، أشار إلى تعطل جهاز السونار الموجود فى المستشفى، مؤكدا أن الجهاز كان يخدم السيدات من أهالى القرية الذين يذهبون لمستشفيات مدينة بنى سويف لإجراء الكشف بالسونار عليهم بعدما تعطل الجهاز .

وأشار إلى أن طبيب الأسنان الموجود فى المستشفى القروى يكتفى بعدد معين من الكشوفات ويرفض استقبال باقى الحالات، على الرغم من عدم انتهاء مواقيت العمل الرسمية له.



مستشفى تزمنت

وطالب أهالى القرية بتحويل المستشفى القروى بتزمنت الشرقية أسوة بمستشفيات قروى النواب حسبما قال صلاح عبدالله بالتربية والتعليم، متابعاً "مستشفى اهوة مستشفى دلهانس أصبحت نساء وتوليد ومستشفى الميمون بها غسيل كلوى، مستشفى طنسا بها علاج طبيعى ونساء وتوليد، سدس الأمراء بها غسيل كلوى وباطنة".

وطالب صلاح عبدالله من محافظ بنى سويف الاهتمام بالمستشفى القروى بتزمنت الشرقى التى تخدم أكثر من 60 ألف نسمة، ومحاولة توفير أطباء يومياً فى تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والأسنان على أقل تقدير وتشغيل جهاز الأشعة وجهاز السونار.



مستشفى تزمنت الشرقية

من جانبه، قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إن مستشفى قروى تزمنت الشرقية ضمن 7 مستشفيات ووحدات صحية تم اختيارها لإنشاء وحدات علاج لفيروس سى، مشيراً إلى أنه تم بالفعل العمل بتلك الوحدة داخل مستشفى تزمنت.

وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع" أنه تم ترشيح مستشفى قروى تزمنت الشرقية لإنشاء معهد فنى صحى من قبل وزارة الصحة، وتم إعداد التقارير الخاصة بذلك من قبل بعض اللجان التابعة لوزارة الصحة مباشرة .