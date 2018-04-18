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الأربعاء، 18 أبريل 2018 07:43 م
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صور.. مدير أمن القليوبية يشن حملة أمنية بدائرتى قسم أول وثان بنها

الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:57 م
صور.. مدير أمن القليوبية يشن حملة أمنية بدائرتى قسم أول وثان بنها مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية


القليوبية - نيفين طه
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قاد اليوم، الأربعاء، اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة بدائرتى بنها أول وثان.

وقام مدير الأمن بتفقد القوات والخدمات، وأكد ضرورة رفع كل الإشغالات التى تعيق سير المرور، وشدد أيضا على ضبط كل السيارات والدراجات النارية بدون اللوحات، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وقام مدير الأمن بالاستماع إلى شكاوى بعض المواطنين، ووجه بالعمل على حل تلك المشكلات الخاصة بالمواطنين.

 

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جانب من الحملة

 

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جانب من الحملة

 

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جانب من الحملة

 

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جانب من الحملة

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