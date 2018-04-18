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صور..محافظ كفر الشيخ يكرم 200 طفل يتيم و9 من أمهات الشهداء بالحامول

الأربعاء، 18 أبريل 2018 01:37 م
صور..محافظ كفر الشيخ يكرم 200 طفل يتيم و9 من أمهات الشهداء بالحامول محافظ كفر الشيخ خلال حفل تكريم الأيتام بالحامول


كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهد اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ اليوم الأربعاء، الاحتفال الذى نظمته جمعية أهل الخير لتنمية المجتمع، بتكريم الأيتام وأمهات الشهداء والأمهات المثاليات، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ والمهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول، والمهندس ابراهيم متولى، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندس اشرف محمدي وكيل وزارة الرى، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس صفوت سليمان، مشرف عام النظافة والتجميل، واللواء ممدوح السعيد، المشرف العام على مشروعات المحافظة، والدكتور عبدالعزيز حمودة، واللواء ابراهيم القصاص، أعضاء مجلس النواب، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والسيد الشافعى، مدير ادارة الحامول التعليمية، ورجال الأزهر والكنيسة، وبيت العائلة المصرية، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وقال محافظ كفر الشيخ فى بيان له اليوم إن الدولة بقيادة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدم الدعم والرعاية لأبنائنا الأيتام ونحرص على تقديم الخدمات لهم ورعايتهم، ولا ننسى دور أسر الشهداء حيث قدموا  أغلى ما لديهم فلذة أكبادهم ومصر فى تطور وتقدم دائم بفضل أبنائها الشهداء وكفر الشيخ شرفت كل المصريين فى خروجهم فى ملحمة تاريخية ووطنية ضد الارهاب وتضامنا مع حق الشهيد، وقالوا للعالم " احنا المصريين ".

وفى كلمتها قالت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول، إنه يتم خلال الاحتفال تكريم 200 طفل يتيم، وتكريم 9 من أمهات الشهداء، فضلا عن تكريم عدد من الأمهات المثاليات، كما استعرضت عدد من الانجازات التى تمت بمركز ومدينة الحامول، منها خطوط مياه الشرب الجديدة، ومشروعات الصرف الصحى، والانارة، والتجميل، واعمال الطرق والكبارى الجديدة، بالإضافة الى مشروعات الخدمات الآخرى.

وتضمن الاحتفال عدد من الفقرات الغنائية والفنية من تقديم طلاب وطالبات التربية والتعليم ،وفى نهاية الاحتفال كرم محافظ كفر الشيخ 200 طفل يتيم و 9 من أمهات الشهداء وعدد من الامهات المثاليات، والقيادات المتميزة.

1- محافظ كفر الشيخ خلال حفل تكريم الأيتام بالحامول
 محافظ كفر الشيخ خلال حفل تكريم الأيتام بالحامول
2- جانب من الحضور في التكريم
 جانب من الحضور في التكريم
3- جانب من الحضور
 جانب من الحضور
4- الاطفال يؤدون عدد من الفقرات
الاطفال يؤدون عدد من الفقرات
5- الحضور من الايتام
 الحضور من الايتام

 

 

 

 

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