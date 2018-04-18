صور..محافظ كفر الشيخ يكرم 200 طفل يتيم و9 من أمهات الشهداء بالحامول







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ اليوم الأربعاء، الاحتفال الذى نظمته جمعية أهل الخير لتنمية المجتمع، بتكريم الأيتام وأمهات الشهداء والأمهات المثاليات، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ والمهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول، والمهندس ابراهيم متولى، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندس اشرف محمدي وكيل وزارة الرى، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس صفوت سليمان، مشرف عام النظافة والتجميل، واللواء ممدوح السعيد، المشرف العام على مشروعات المحافظة، والدكتور عبدالعزيز حمودة، واللواء ابراهيم القصاص، أعضاء مجلس النواب، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والسيد الشافعى، مدير ادارة الحامول التعليمية، ورجال الأزهر والكنيسة، وبيت العائلة المصرية، والقيادات التنفيذية والشعبية.