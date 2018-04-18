صور ..محافظ البحيرة توجه بسرعة تنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعى بدمنهور

صور ..محافظ البحيرة توجه بسرعة تنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعى بدمنهورالأربعاء، 18 أبريل 2018 03:32 م
محافظ البحيرةخلال الجوله
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تفقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة،موقع إنشاء وحدات الإسكان الإجتماعى بمدينة دمنهورعلى مساحة 10 أفدنة داخل الحيز العمرانى بالمنطقة الواقعة خلف شركة مياه الشرب.
ووجهت محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بسرعة انشاء تلك الوحدات السكنية والانتهاء منها خلال عام بالتوازى مع أعمال المرافق والبنية التحتية كما وجهت بتمهيد ورصف الطرق المؤدية إليها بجوار السكة الحديد.
وأوضحت محافظ البحيرة فى بيان له اليوم أنه قد تم استخراج شهادة الصلاحية للموقع ورفع الإحداثيات عن طريق مركز شبكات المرافق وجارى تسليمها لمديرية الإسكان لإنشاء 25 عماره لتشمل عدد 1650 وحدة سكنية وعدد 193 محل و 25 غرفة كهرباء وعدد 25 دورة مياه.
رافق المحافظ خلال الجولة حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد و سعد غراب رئيس مدينة دمنهور.
يذكر أنه جارى أيضا استخراج التراخيص والطرح لإنشاء 40 وحدة سكنيه بأرض الإنشاء والتعمير بمدينه دمنهور وعدد 40 وحدة سكنيه بمنطقه زهراء الابعاديه و290 وحدة سكنيه بمنطقه مثلث الخوالقه أمام الشرطة العسكرية بدمنهور.
محافظ البحيرة خلال جولتها
تفقد موقع الايكان الاجتماعى بدمنهور
محافظ البحيرة توجه بسرعة تنفيذ الوحدات السكنية
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