video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شعبان وابنه مصابان بالسرطان.. والسكن "كشك" على الرصيف بالسويس

الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:05 م
صور.. شعبان وابنه مصابان بالسرطان.. والسكن "كشك" على الرصيف بالسويس


السويس- سيد نون
إضافة تعليق

"مش مهم أنا أموت بالسرطان حاولوا إنقاذ حياة ابنى".. بهذه الكلمات الحزينة عبر شعبان السيد حافظ 58 عاما عن مأساته التى يعيشها داخل كشك يقيم به بمنطقة عرب المعمل بالسويس هو وأطفاله السبعة، فبجانب إصابته بمرض السرطان بالمخ ولكن أيضا نجله الصغير يحتاج لعملية زرع نخاع لتنقذ حياته.

عائلة شعبان تقيم داخل كشك بمنطقة عرب المعمل بالسويس بعد أن أنفق كل ما يملك على علاج نجله الذى أفقده كل شىء وتسبب فى طرده من شقته بسبب عدم قدرته على الإيجار، وإقامته داخل كشك على الرصيف، لا توجد بالطبع دورة مياه وتم توصيل ماسورة ببالوعات الصرف الصحى.

وقال شعبان: بالرغم من مرضى أعمل فى أى شىء يوميا من أجل أن أوفر الطعام لأبنائى الصغار، وتابع: مر الشتاء علينا بقسوة وكنت أبكى كل يوم وانا أرى أولادى يرتجفون من البرد داخل الكشك على الرصيف.

 

للتواصل ت/ 01223144661

 

احد أطفال العائلة
احد أطفال العائلة

 

دوره مياه الكشك
دوره مياه الكشك

 

الأطفال
الأطفال

 

شعبان ونجله
شعبان ونجله

 

مطبخ العائلة
مطبخ العائلة

 

الكشك
الكشك

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قلوب ماتت فيها الرحمة.. تفاصيل مأساة إنسانية بالسويس.. العثور على 24 رضيعا بصناديق القمامة × 12شهرا.. الأمهات تسعى لاستعادة أبنائهن من دور الرعاية بعد الزواج والاعتراف بهم.. ومطالب بتخصيص أطباء لخدمتهم.. صور

اخبار السويس

السويس

محافظة السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة