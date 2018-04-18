صور.. شعبان وابنه مصابان بالسرطان.. والسكن "كشك" على الرصيف بالسويس







السويس- سيد نون

"مش مهم أنا أموت بالسرطان حاولوا إنقاذ حياة ابنى".. بهذه الكلمات الحزينة عبر شعبان السيد حافظ 58 عاما عن مأساته التى يعيشها داخل كشك يقيم به بمنطقة عرب المعمل بالسويس هو وأطفاله السبعة، فبجانب إصابته بمرض السرطان بالمخ ولكن أيضا نجله الصغير يحتاج لعملية زرع نخاع لتنقذ حياته.

عائلة شعبان تقيم داخل كشك بمنطقة عرب المعمل بالسويس بعد أن أنفق كل ما يملك على علاج نجله الذى أفقده كل شىء وتسبب فى طرده من شقته بسبب عدم قدرته على الإيجار، وإقامته داخل كشك على الرصيف، لا توجد بالطبع دورة مياه وتم توصيل ماسورة ببالوعات الصرف الصحى.

وقال شعبان: بالرغم من مرضى أعمل فى أى شىء يوميا من أجل أن أوفر الطعام لأبنائى الصغار، وتابع: مر الشتاء علينا بقسوة وكنت أبكى كل يوم وانا أرى أولادى يرتجفون من البرد داخل الكشك على الرصيف.

للتواصل ت/ 01223144661



احد أطفال العائلة



دوره مياه الكشك



الأطفال



شعبان ونجله



مطبخ العائلة