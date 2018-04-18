صور.. "بعد غياب 35 عاما" السعودية تفتتح أول دار سينما فى المملكة

صور.. "بعد غياب 35 عاما" السعودية تفتتح أول دار سينما فى المملكةالأربعاء، 18 أبريل 2018 10:02 م
السينما فى السعودية
إضافة تعليق
بعد غياب 35 عاما عن المملكة، افتتح وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عواد العواد ووكيل الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مساء الأربعاء، أول دار سينما فى مركز الملك عبدالله المالى بالرياض.
وأكدت قناة "العربية" أن سعوديين توافدوا إلى داخل الصالة، وبطريقة منظمة، وسط دعوات وجهت لسينمائيين ودبلوماسيين وشخصيات أخرى لحضور أول فيلم.
ومن المتوقع أن يوفر وجود السينما فى السعودية أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، و130 ألف وظيفة مؤقتة.
سينما السعودية
حضور العرض
شاب سعودي يحضر العرض السينمائى
افتتاح السينما فى السعودية
شعارات العرض
السينما فى المملكة لأول مرة
سعوديات فى السينما لأول مرة
وزير الثقافة السعودي يفتتح السينما
أثناء الافتتاح
أكل الفشار
وزير الثقافة والحضور
الدكتور عواد العواد
لحظة الافتتاح
إضافة تعليق
"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن
أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة