صور.. "بعد غياب 35 عاما" السعودية تفتتح أول دار سينما فى المملكة







وكالات

بعد غياب 35 عاما عن المملكة، افتتح وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عواد العواد ووكيل الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مساء الأربعاء، أول دار سينما فى مركز الملك عبدالله المالى بالرياض.

وأكدت قناة "العربية" أن سعوديين توافدوا إلى داخل الصالة، وبطريقة منظمة، وسط دعوات وجهت لسينمائيين ودبلوماسيين وشخصيات أخرى لحضور أول فيلم.

ومن المتوقع أن يوفر وجود السينما فى السعودية أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، و130 ألف وظيفة مؤقتة.



سينما السعودية



حضور العرض



شاب سعودي يحضر العرض السينمائى



افتتاح السينما فى السعودية



شعارات العرض



السينما فى المملكة لأول مرة



سعوديات فى السينما لأول مرة



وزير الثقافة السعودي يفتتح السينما



أثناء الافتتاح



أكل الفشار

وزير الثقافة والحضور



الدكتور عواد العواد