video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الإسكندرية" : افتتاح وحدة العلاج الطبيعى بوحدة طب أسرة أبيس 10

الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:33 ص
"صحة الإسكندرية" : افتتاح وحدة العلاج الطبيعى بوحدة طب أسرة أبيس 10 افتتاح وحدة العلاج الطبيعى


الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية،إفتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة أبيس 10 بحضور الدكتورة جيهان حسن البشير مدير عام منطقة وسط الطبية،والدكتور عمر بن الخطاب مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة أبيس 10،وذلك تحت رعاية الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.
 
وأشار بيان صادر اليوم ،إلى أن المركز أقيم بالجهود الذاتية وبالتعاون مع المجتمع المدنى،وسيخدم منطقة سكانية حوالى 1300 نسمة والقسم مجهز لعمل جلسات العلاج الطبيعى للكبار والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك من خلال 14000إلى 16000 جلسة علاج طبيعى شهريا.

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل صحة الإسكندرية تتفقد مركز المندرة لمتابعة مبادرة القضاء على فيروس سى

وكيل صحة الإسكندرية: اكتشاف 1024 إصابة بفيروس سى

اخبار محافظات

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

صحة الاسكندرية

قرى ابيس




لا تفوتك
"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة