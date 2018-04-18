"صحة الإسكندرية" : افتتاح وحدة العلاج الطبيعى بوحدة طب أسرة أبيس 10

"صحة الإسكندرية" : افتتاح وحدة العلاج الطبيعى بوحدة طب أسرة أبيس 10الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:33 ص
افتتاح وحدة العلاج الطبيعى
إضافة تعليق
أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية،إفتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة أبيس 10 بحضور الدكتورة جيهان حسن البشير مدير عام منطقة وسط الطبية،والدكتور عمر بن الخطاب مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة أبيس 10،وذلك تحت رعاية الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.
وأشار بيان صادر اليوم ،إلى أن المركز أقيم بالجهود الذاتية وبالتعاون مع المجتمع المدنى،وسيخدم منطقة سكانية حوالى 1300 نسمة والقسم مجهز لعمل جلسات العلاج الطبيعى للكبار والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك من خلال 14000إلى 16000 جلسة علاج طبيعى شهريا.
إضافة تعليق
صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية
إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة