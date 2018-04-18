"صحة الإسكندرية" : افتتاح وحدة العلاج الطبيعى بوحدة طب أسرة أبيس 10

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية،إفتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة أبيس 10 بحضور الدكتورة جيهان حسن البشير مدير عام منطقة وسط الطبية،والدكتور عمر بن الخطاب مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة أبيس 10،وذلك تحت رعاية الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وأشار بيان صادر اليوم ،إلى أن المركز أقيم بالجهود الذاتية وبالتعاون مع المجتمع المدنى،وسيخدم منطقة سكانية حوالى 1300 نسمة والقسم مجهز لعمل جلسات العلاج الطبيعى للكبار والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك من خلال 14000إلى 16000 جلسة علاج طبيعى شهريا.



