شعث يدعو لتحرك عربى عاجل لمنع جواتيمالا من نقل سفارتها إلى القدس

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دعا نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الخارجية لتحرك عربى بأسرع وقت؛ لمنع جواتيمالا من نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وحذر شعث -فى حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء- من أن الصمت على هذه الخطوة قد يشجع دولًا أخرى على أن تحذو حذو جواتيمالا.

وحث شعث اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الأخيرة على التحرك الفورى، والتأكيد على الموقف العربى الرافض لأى خطوة مماثلة.

وأوضح شعث أن جواتيمالا كانت مترددة فى بداية الأمر، لكن عدم استشعار غضب عربى حقيقى واتخاذ قرارات مضادة، شجعها على المضى بخطوتها قدمًا.

من جهته، أكد قنصل دولة فلسطين الفخرى فى جواتيمالا نضال الحدوة، أن القرار المتعلق بنقل سفارة جواتيمالا إلى القدس المحتلة، سيصدر على أبعد تقدير يوم غد الخميس، وذلك بعد رفع تقرير من قبل الجانب الفلسطينى يطالب بعدم نقل السفارة إلى المدينة المحتلة.

وقال الحدوة لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الأربعاء، إن عددا من البرلمانيين فى جواتيمالا يقفون ضد قرار نقل السفارة، ويدعمون القضية والشعب الفلسطينى بحقوقه المشروعة والعادلة.