دير الأنبا موسى الأسود بالعلمين ينفى جمع تبرعات باسمه







سارة علام

شدد الأنبا ماركوس أسقف عام كنائس حدائق القبة والوايلى والمشرف على دير الأنبا موسى الأسود بالعلمين، على أنه لم يكلف أحدًا بجمع تبرعات للدير باسمه.

وأشار الأنبا ماركوس فى تصريحات صحفية، إلى أن التبرع للدير متاح فقط داخله لمن يرغب في ذلك وبموجب إيصال مختوم، نافيًا وجود أي رهبان منتدبين للخدمة خارج الدير وكذلك عدم وجود أى حسابات بنكية لجمع التبرعات.