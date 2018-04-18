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حافظ قائد السبسى: انتخابات البلدية ستحدد مستقبل المشهد السياسى بالبلاد

الأربعاء، 18 أبريل 2018 02:47 م
حافظ قائد السبسى: انتخابات البلدية ستحدد مستقبل المشهد السياسى بالبلاد المدير التنفيذى لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسى


كتبت آمال رسلان
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أكد المدير التنفيذى لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسى، أن الانتخابات البلدية والتى ستجرى فى مايو المقبل، ستحدد بتأثيرها مستقبل المشهد السياسى والمجتمعى فى تونس بالسنوات القادمة، مشددا على أنها ستكون محطة مصيرية لتونس وكذلك حركة نداء تونس – حزب الرئيس.

ووجه رسالة للندائيين لرفع هذا التحدى وإنجاح هذه المحطة الهامة، قائلا عبر صفحته الرسمية بموقع "الفيسبوك"، "على كل الجهات المشرفة على حركة نداء تونس التجند للانتخابات البلدية بتوظيف كل طاقاتنا فى الحملة الانتخابية، من أجل كسب رهان هذه الانتخابات البلدية لصالح المشروع الوطنى التونسى".

وأضاف "فى هذه المحطة السياسية التى ستكون الفاصلة ستحدد بتأثيرها مستقبل المشهد السياسى والمجتمعى فى تونس فى السنوات القادمة، ونؤكد أن النجاح لن يكون إلا بتضافر جهود الجميع وبالعزيمة على العمل أكثر والاتصال المباشر حتى يشعر كل التونسيين فعلا أن حياتهم يمكن أن تتطور نحو الأفضل".    

وفى سياق متصل، أعلن وزير الداخلية لطفى براهم، أن الوزارة سخرت 30 ألف رجل أمن لتأمين سير الانتخابات البلدية مضيفا أن وزارة الداخلية "جاهزة لضمان سير الانتخابات فى ظروف أمنية عادية ملتزمة فى ذلك بالحياد التام".

وبخصوص التغطية الإعلامية لمشاركة الأمنيين والعسكريين فى الانتخابات، أكد وزير الداخلية "عدم وجود أى تعليمات لمنع الصحفيين من التغطية الإعلامية"، موضحا أنه سيتم إعطاء كل الصحفيين المحليين والأجانب، الشارات الخاصة بهم ليتم التنسيق فى ما يتعلق بالتغطية، مع منسق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بكل دائرة.

يذكر أنه سيتم لأول مرة فى تونس، تمكين الأمنيين والعسكريين من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البلدية وذلك يوم 29 إبريل 2018.

 


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تونس

حافظ قائد السبسى

انتخابات البلدية

وزير الداخلية التونسى




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