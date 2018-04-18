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جواتيمالا يعلن نية حضور الرئيس حفل نقل سفارة بلاده للقدس الفلسطينية

الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:07 ص
جواتيمالا يعلن نية حضور الرئيس حفل نقل سفارة بلاده للقدس الفلسطينية نتنياهو ورئيس جواتيمالا


(أ ف ب)
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أعلنت وزيرة خارجية جواتيمالا ساندرا جوفيل أن الرئيس الجواتيمالى جيمى موراليس سيحضر فى 16 مايو حفل نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وقالت الوزيرة عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنه "من المتوقع ان يحضر الرئيس حفل نقل السفارة الى القدس".

وأضافت إن جواتيمالا تتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لإنجاز ترتيبات نقل السفارة.

وكان موراليس أعلن فى 24 ديسمبر أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس، لتصبح بذلك اول دولة فى العالم تحذو حذو الولايات المتحدة فى قرارها نقل سفارتها الى المدينة المقدسة.

وفى 6 ديسمبر أعلن ترامب ان الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل سفارتها اليها، فى خطوة اثارت غضب الفلسطينيين.

ومن المتوقع افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة فى إسرائيل فى 14 مايو، فى الذكرى السنوية الـ70 لقيام الدولة العبرية.

وأدى قرار ترامب إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يندد بالخطوة الأمريكية.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وجواتيمالا هناك ست دول أخرى قررت نقل سفاراتها من تل أبيب الى القدس هى هندوراس وتوغو وجزر مارشال وميكرونيزيا وجمهورية بالاو وجمهورية ناورو.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة فى 1980 فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويطالب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

 

       

 


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جواتيمالا

القدس

نقل السفارة الي القدس

قرار ترامب عن القدس




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