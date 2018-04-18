تنفيذ 68 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

قام اليوم الأربعاء، قسم الإشغالات بمجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، وشملت الحملة شوارع بورسعيد والجلاء وشارع أحمد عرابى وشاهين والحصوه للقضاء على المخالفات وتحقيق السيولة المرورية الكاملة.

قامت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف، حيث تم رفع الإشغالات بشوارع المدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر إشغال طريق و16 حالة ضبط و68 حالة إزالة فورية.