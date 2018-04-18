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الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:44 م
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تكريم طالب وطالبة بالأقصر لحصولهما على المركزين الأول والثانى بمسابقة حفظ القرآن

الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:24 م
تكريم طالب وطالبة بالأقصر لحصولهما على المركزين الأول والثانى بمسابقة حفظ القرآن مسابقة حفظ القرآن


الأقصر – أحمد مرعى
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كرم الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبحضور الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور محمود فؤاد مستشار مادة التربية الدينية، الطالبة إسراء خليل رضوان الطالبة بمدرسة التحرير الثانوية بإدارة الطود لحصولها على المركز الأول للمستوى الثانى فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، والطالب يوسف العذب أحمد الجالس بمدرسة أرمنت الحيط تعليم أساس بأرمنت لحصوله على المركز الثانى بذات المسابقة، وذلك خلال الاحتفالية الخاصة بتكريم حفظة القرآن الكريم بقاعة الاحتفالات الكبرى بوزارة التربية والتعليم.

 

ومن جانبه، أشاد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بالمستوى المتميز للطلاب وموجهى التربية الدينية، مشيرا إلى أن قطاع التعليم بالأقصر فى الفترة الحالية يشهد طفرة ملحوظة فى ممارسة الأنشطة يتم جنى ثمارها بتصدر المسابقات المختلفة على مستوى الجمهورية

 

تكريم-طالب-وطالبة-بالأقصر-لحصولهما-علي-المركزين-الأول-والثاني-بمسابقة-حفظ-القرآن-بالتعليم-الفني-(1)
 

 

تكريم-طالب-وطالبة-بالأقصر-لحصولهما-علي-المركزين-الأول-والثاني-بمسابقة-حفظ-القرآن-بالتعليم-الفني-(2)
 

 

تكريم-طالب-وطالبة-بالأقصر-لحصولهما-علي-المركزين-الأول-والثاني-بمسابقة-حفظ-القرآن-بالتعليم-الفني-(3)
 

 


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