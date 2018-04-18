تكريم رئيس جامعة أسوان فى الدورة الثالثة لمسرح الجنوب







أسوان – صلاح المسن

أعلنت إدارة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب، تكريم الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعةأسوان، فى حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب ، المقام فى الفترة من 23 إلى 28 أبريل 2018.

ومن جانبه قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس مؤسسة "س" للثقافة والإبداع ورئيس المهرجان، إن تكريم رئيس جامعة أسوان جاء نتيجة لدوره الكبير فى تنشيط الحركة الثقافية والمسرحية بالمحافظة ورعايته الموهبين.

وأضاف غلاب، أن الجامعة تعمل على نشر الثقافة والتنوير بالمجتمع الجنوبى، وتقوم بتنميةالمهارات وتبنى المواهب الأدبية والثقافية والفنية لدى الطلاب وتسعى الجامعة لإقامة المنتديات الثقافية والندوات التعريفية، لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطه لإثراء الحالة الفكرية والإبداعية لطلاب الجامعة، موجهًا الشكر لإدارة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب بهذا التكريم.