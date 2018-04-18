تعرف على تفاصيل مشروع التغيرات المناخية لدعم الزراعة فى الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر،أن مشروع التغيرات المناخية هو أحد المشروعات التابعة لبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة ومقره الرئيسى بالأقصر هو مبنى الإدارة العامة للتعاون الزراعى بقرية الزناقطة، مضيفاً أن له 4 أفرع أخرى بمراكز المحافظة وتشمل مركز البياضية "الحبيل – البغدادى"، ومركز الطود "الطود شرق- العديسات بحرى"، ومركز أرمنت "أرمنت الحيط – المحاميد بحرى"، ومركز إسنا "النجوع قبلى – كومير – توماس 3".

وأضاف وكيل زراعة الأقصر في بيان له أن مشروع التغيرات المناخية يأتى في إطار خطة محافظة الأقصر لتطوير المنظومة الزراعية لما لها من أهمية كبيرة في مسيرة التنمية والتقدم، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير تقاوى عالية الإنتاج، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات ومخصبات، وتقديم خدمات الحرث تحت التربة والتسوية بالليزر، وتوفير الأصناف الجديدة والمبشرة لمحصول قصب السكر لرفع إنتاجية الفدان وتحسين دخل المزارعين.

وتابع، أن من أهداف مشروع التغيرات المناخية، زراعة الحقول الإرشادية بمختلف مناطق الزراعة بالمحافظة للتوعية بأهمية الزراعة الجيدة والأساليب الحديثة فى الزراعة، والتنبؤ بالتغيرات المناخية والاستعداد والتعامل الجيد مع تأثيرها على المحاصيل المختلفة وتوعية المزارع بذلك.