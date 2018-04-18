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الأربعاء، 18 أبريل 2018 01:42 م
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تعرف على المناطق المقرر فصل التيار الكهربى عنها بالغردقة غدا

الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:44 م
تعرف على المناطق المقرر فصل التيار الكهربى عنها بالغردقة غدا انقطاع الكهرباء - ارشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات غدا الخميس.

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة مبارك 6 و3 فنادق سياحية ومستشفى خاص جنوب الغردقة وتقسيم مجاويش وذلك بدأ من  الساعة 9صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
 
 

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