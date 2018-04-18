تعرف على المناطق المقرر فصل التيار الكهربى عنها بالغردقة غدا







البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات غدا الخميس.

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة مبارك 6 و3 فنادق سياحية ومستشفى خاص جنوب الغردقة وتقسيم مجاويش وذلك بدأ من الساعة 9صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.