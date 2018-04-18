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الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:14 م
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تخصيص 36 ألف متر أراضى لتنفيذ مشروعات خدمية بالوادى الجديد

الأربعاء، 18 أبريل 2018 05:15 م
تخصيص 36 ألف متر أراضى لتنفيذ مشروعات خدمية بالوادى الجديد جانب من الاجتماع


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء عبد الرحمن شحاته مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد واللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

وخلال الإجتماع وافق المجلس علي تخصيص مساحات اراضي لإقامة مشروعات خدمية لأبناء المحافظة حيث وافق المجلس علي تخصيص مساحة 15 الف م2 بالمجان لصالح مديرية أمن الوادي الجديد لإنشاء مركز شرطي بمنطقة السبط الشرقي بمدينة الخارجة .

كما تمت الموافقة على  تخصيص مساحة 18000 م2 بالثمن لصالح الوحدة المحلية لمركز الخارجة لإنشاء جراج خاص للوحدة المحلية لمدينة وجراج خاص بديوان عام المحافظة خارج المدينة ، وذلك بطريق الخارجة - الداخلة وذلك بهدف الإستفادة وإستغلال مساحات الجراجات الشاسعة الموجودة داخل المدينة الإستغلال الأمثل .

وفي نفس السياق وافق المجلس علي تخصيص مساحة 4875م2 لصالح الوحدة المحلية لمركز الخارجة لإنشاء مخازن خاصة بالوحدة المحلية.

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جميع القطاعات بالمحافظة برفع حالة الإستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم ، حيث شدد بضرورة تكثيف الحملات التموينية علي المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومراقبة الأسعار مع توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة بالمجمعات الإستهلاكية بوقت كاف .

وشدد الزملوط على ضرورة رفع حاله الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي بالتأكيد علي وضع خطة عمل مسبقة للتأكد من تواجد جميع الاطباء وأطقم التمريض بجميع المستشفيات والوحدات الصحيه مع توفير جميع الامصال والمستلزمات والاسعافات الاوليه.

من جانبه أكد اللواء عبد الرحمن شحاته مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد على استقرار الحالة الأمنية بالمحافظة ، حيث تقوم مديرية أمن المحافظة ببذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على هذا الاستقرار الأمني.

جاء ذلك خلال عرض مدير الأمن للموقف الأمني للمحافظة فى اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم برئاسة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحضور واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وجميع قيادات التنفيذية بالمحافظه.

وأكد شحاته على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة وبصورة نموذجية تؤكد على التواجد الأمني المكثف والفعال بالمحافظة .

وأضاف شحاته أنه يتم التعامل مع حالات الحوادث المرورية بالطرق السريعة ، وكذلك الحرائق بسرعة وتنظيم والعمل على تحليل اسبابها وايجاد حلول سريعة ومناسبة للحد منها مستقبلاً حيث يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى .

 


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