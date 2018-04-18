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الأربعاء، 18 أبريل 2018 10:59 م
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تحرير 366 مخالفة مرورية وضبط 4 سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح

الأربعاء، 18 أبريل 2018 09:30 م
تحرير 366 مخالفة مرورية وضبط 4 سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح حملة مرورية - أرشيفية


مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 366 مخالفة مرورية وتحصيل 4 آلاف جنيه غرامات فورية، وضبط 4 سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 47 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 30 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 4 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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