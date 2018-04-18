اليوم.. ملكة الماريمبا فى ضيافة أوبرا الإسكندرية







الإسكندرية - هناء أبو العز

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر، مساء اليوم الأربعاء، حفلاً فنيًا لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وتشارك بالحفل عازفة الماريمبا الفنانة نسمة عبد العزيز، ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر المؤلفات الموسيقية العالمية الغربية وأشهر ألحان الموسيقى العربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا.

يذكر أن الفنانة نسمة عبد العزيز بدأت دراستها بكونسفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت بالعزف على الآلات الإيقاع، وأطلق عليها الجمهور والنقاد أميرة الإيقاع، وذلك نظرًا لبراعتها فى العزف على الآلات الإيقاعية.

كما يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية فى الموسم الفنى لعامى 2004- 2005، وقدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشارك بالعديد من المهرجانات المحلية والدولية .