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الأربعاء، 18 أبريل 2018 07:10 ص
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اليوم.. قطع الكهرباء 6 ساعات بمدينة أرمنت لإجراء صيانة للمحولات

الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:00 ص
اليوم.. قطع الكهرباء 6 ساعات بمدينة أرمنت لإجراء صيانة للمحولات قطع الكهرباء -أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه بالتنسيق مع هندسة كهرباء أرمنت تقرر فصل مغذى الاصلاح الزراعى اليوم الأربعاء، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا وسيتم الفصل بمناطق قرية الرياينة – قرية الرزيقات بحرى وذلك لتنفيذ أعمال صيانة.

وأضاف رئيس مدينة أرمنت، أنه سيتم فصل الكهرباء بالتنسيق مع محطة محولات ارمنت تقرر فصل التيار الكهربائى عن مركز ومدينة ارمنت (المدينة +القرى التابعة بالكامل ) يوم الجمعة الموافق 20 من ابريل الجارى من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 10 صباحا لعمل صيانة كاملة لمحطة محولات أرمنت والشبكة الداخلية.


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