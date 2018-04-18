اليوم.. قطع الكهرباء 6 ساعات بمدينة أرمنت لإجراء صيانة للمحولات







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه بالتنسيق مع هندسة كهرباء أرمنت تقرر فصل مغذى الاصلاح الزراعى اليوم الأربعاء، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا وسيتم الفصل بمناطق قرية الرياينة – قرية الرزيقات بحرى وذلك لتنفيذ أعمال صيانة.

وأضاف رئيس مدينة أرمنت، أنه سيتم فصل الكهرباء بالتنسيق مع محطة محولات ارمنت تقرر فصل التيار الكهربائى عن مركز ومدينة ارمنت (المدينة +القرى التابعة بالكامل ) يوم الجمعة الموافق 20 من ابريل الجارى من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 10 صباحا لعمل صيانة كاملة لمحطة محولات أرمنت والشبكة الداخلية.