المرشح الرئاسى الليبى عارف النايض يدين محاولة اغتيال رئيس الأركان

كتب أحمد جمعة

أدان الدكتور عارف على النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية لعام 2018، محاولة اغتيال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبد الرازق الناظورى شرق مدينة بنغازي.

وقال الدكتور عارف النايض، فى بيان صحفى، مساء الأربعاء: "نحمد الله عز وجل على سلامة الفريق عبد الرازق الناظورى ورفاقه الأشاوس"، مضيفا: "نحمد الله على نجاتهم من الهجوم الجبان الغادر الذى تعرض له رتلهم اليوم الأربعاء."

وأوضح النايض أنه ليس بمستغرب أن يتزايد الإرهاب الإجرامى للخوارج وغدرهم المسلح، ومكرهم السياسى، وافترائهم الإعلامى.

ودعا المرشح لانتخابات الرئاسة الليبية أبناء الشعب الليبى للوقوف فى وجه إرهاب الخوارج وغدرهم ومكرهم وافترائهم، مشددا على أهمية التماسك والوحدة والتشاور والتعاون والتسامى على المصالح الضيقة، محذرا من الشائعات الكاذبة والأخبار المصطنعة.

وتابع النايض: "فى وجه محاولات المؤدلجين البائسة لاختزال ليبيا فى صفقات أحزابهم الهزيلة الفاشلة، وفى وجه محاولاتهم الماكرة لاختراق كل مسار تنظمه الأمم المتحدة، علينا أن نتنادى جميعا داخل الوطن، على مستوى النسيج الاجتماعى، المدنى والبلدى والقروى والقبلى فى عقد اجتماعى جديد، يشيد أساسا متينا من المصالحة الوطنية والوئام الاجتماعى، ويصلح أن تقوم على أركانه دولة ليبية قوية ومزدهرة."

وجدد النايض دعوته للإسراع بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية نزيهة وشفافة فى ليبيا لإفشال جميع محاولات الظلاميين للمماطلة فى إقامة تلك الانتخابات، والتى وعدت الأمم المتحدة بإجرائها فى سبتمبر 2018، وأعلنت مفوضية الانتخابات الجاهزية التامة لها.

ودعا الدكتور عارف النايض للمضى قدما فى جولات توحيد الجيش الليبى التى ترعاها مصر للوقوف فى وجه ضربات الظلاميين الفاشلة لرجالات الجيش الليبى البطل، والالتفاف حول أبطال جيش وشرطة ومخابرات ليبيا فى حرب الليبيين المقدسة ضد الإرهاب ومروجيه وداعميه، حتى نستأصله من مفاصل الدولة ومؤسساتها، ونقضى على جميع بؤره وخلاياه النائمة، على حد تعبيره.